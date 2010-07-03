Компания Disney представила список премьер до 2023 года

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Компания Disney раскрыла график выхода фильмов своих студий Fox, Marvel и Pixar до 2023 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на портал Deadline.

В списке ожидаемых релизов на 2020 год можно выделить экранизацию одного из романов Тома Клэнси "Без жалости" и приквел кинофраншизы Kingsman под названием "King’s Man: Начало". Marvel же выпустит на большие экраны фильмы "Черная Вдова" и "Вечные".

Наиболее громкая премьера 2021 года – долгожданное продолжение блокбастера "Аватар". Поклонников также порадуют новыми приключениями "Индианы Джонса", а также фильмами Marvel "Доктор Стрэндж" и "Тор".

В 2022 году на экраны планируют выпустить не имеющий названия проект по "Звездным войнам", который ранее курировали авторы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс. Кроме того, зрителям покажут новые мультфильмы Pixar и очередной сиквел от Marvel, фильм "Черная Пантера – 2".

На 2023 год, согласно графику, выпадает премьера картины "Аватар – 3", а также ряд неназванных пока проектов.

Ранее глава Marvel Studios Кевин Файги представил новых супергероев киновселенной по мотивам американских комиксов. Сообщается, что несколько персонажей дебютируют сначала в именных сериалах, после чего их задействуют и в полнометражных картинах.

