Disney раскритиковали за отбор "некорректных" мультфильмов

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Издание The Hollywood Reporter раскритиковало Disney за отбор "некорректных" мультфильмов, передает "Газета.ру".

На стриминговом сервисе Disney+ описания к классическим мультфильмам сопровождаются надписью "Демонстрируется в оригинальном виде. Может содержать устаревшие культурные образы".

Ряд мультфильмов и ранее критиковали за использование расовых стереотипов. Так, в "Питере Пэне" есть песня "What Makes the Red Man Red" ("Что делает краснокожего краснокожим"). В "Леди и бродяге" сиамские кошки используются в качестве карикатуры на азиатов.

При этом некоторые из мультфильмов, вокруг которых возникали споры из-за неполиткорректности, остались нетронутыми. СМИ отмечают, что никаких предупреждений об устаревших образах нет в "Аладдине", где изображение ближневосточной культуры может восприниматься неоднозначно.

Еще одним поводом для критики стало то, что из стримингового сервиса изъят эпизод мультсериала "Симпсоны" под названием "Совершенно безумный папа". Компания Disney пока никак не прокомментировала запросы журналистов по поводу внезапного отсутствия этой серии в библиотеке сервиса. Ранее этот эпизод исключили из эфира американского ТВ и стриминговых платформ. Журналисты предположили, что серию могли вырезать из-за недавнего скандала, который связан с Майклом Джексоном.

Ранее сообщалось, что студия Disney может снять продолжение "Аладдина" Гая Ричи. Вышедший в прокат в мае новый "Аладдин" собрал в прокате более миллиарда долларов. В российском прокате картина также шла в лидерах – за выходные фильм собрал 413,5 миллиона рублей.

