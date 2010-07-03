Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

17:24

Disney раскритиковали за отбор "некорректных" мультфильмов

культура

Фото: depositphotos/missbond

Издание The Hollywood Reporter раскритиковало Disney за отбор "некорректных" мультфильмов, передает "Газета.ру".

На стриминговом сервисе Disney+ описания к классическим мультфильмам сопровождаются надписью "Демонстрируется в оригинальном виде. Может содержать устаревшие культурные образы".

Ряд мультфильмов и ранее критиковали за использование расовых стереотипов. Так, в "Питере Пэне" есть песня "What Makes the Red Man Red" ("Что делает краснокожего краснокожим"). В "Леди и бродяге" сиамские кошки используются в качестве карикатуры на азиатов.

При этом некоторые из мультфильмов, вокруг которых возникали споры из-за неполиткорректности, остались нетронутыми. СМИ отмечают, что никаких предупреждений об устаревших образах нет в "Аладдине", где изображение ближневосточной культуры может восприниматься неоднозначно.

Еще одним поводом для критики стало то, что из стримингового сервиса изъят эпизод мультсериала "Симпсоны" под названием "Совершенно безумный папа". Компания Disney пока никак не прокомментировала запросы журналистов по поводу внезапного отсутствия этой серии в библиотеке сервиса. Ранее этот эпизод исключили из эфира американского ТВ и стриминговых платформ. Журналисты предположили, что серию могли вырезать из-за недавнего скандала, который связан с Майклом Джексоном.

Ранее сообщалось, что студия Disney может снять продолжение "Аладдина" Гая Ричи. Вышедший в прокат в мае новый "Аладдин" собрал в прокате более миллиарда долларов. В российском прокате картина также шла в лидерах – за выходные фильм собрал 413,5 миллиона рублей.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика