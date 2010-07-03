Звезда Disney стала режиссером "кино для взрослых"

20:41
20:41
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Фото: ТАСС/AP/Richard Shotwell
Белла Торн, известная по сериалу "Танцевальная лихорадка", который выходил на канале Disney, стала режиссером "кино для взрослых" под названием "Она и он", сообщают "Дни.ру".
Фильм рассказывает историю о двух влюбленных, современных Ромео и Джульетте. По словам Торн, на создание кинокартины ее вдохновили размышления об отношениях между мужчиной и женщиной, о борьбе за доминирование.
"Процесс съемки был довольно интересным, потому что у нас был секс в реальном времени на съемочной площадке, такое я никогда раньше не снимала. Это довольно забавная обстановка", – заключила Торн.
Изначально девушка намеревалась снять рождественский фильм ужасов, но позже передумала и переключилась на порно.
"Если вы думаете, что порно – это что-то неприятное, что доставляет дискомфорт, не заставляйте других людей чувствовать себя неловко за то, что они с этим не согласны", – добавила актриса.
В фильме снялись порнозвезды Абелла Дейнджер и Small Hands. Кинокартина увидит свет в следующем месяце. Премьера состоится на Ольденбургском кинофестивале в Германии.
Между тем студия Disney собирается снять игровой ремейк классического мультфильма "Бэмби", вышедшего на экраны в 1942 году.
Проект выполнят с помощью современных технологий, используемых в новом гиперреалистичном "Короле Льве" Джона Фавро.
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