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Культура

11:40

Disney вырезал Майкла Джексона из "Симпсонов"

культура

Фото: скриншот видео мультсериала "Симпсоны", 1991 год, реж: Микель Б. Андерсон, Марк Керклэнд, Стивен Дин Мур

Пользователи Disney+ не нашли в сборнике всех эпизодов "Симпсонов" серию с Майклом Джексоном. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Речь идет о первом эпизоде третьего сезона, получившем название "Совершенно безумный папа". Эта серия вышла в сентябре 1991 года. Отмечалось, что сценарий создавался специально под Майкла Джексона, который выступил приглашенной звездой шоу.

Певец озвучил Леона Комповски – пациента психбольницы, который считает себя Майклом Джексоном.

Компания Disney пока никак не прокомментировала запросы журналистов по поводу внезапного отсутствия этой серии в библиотеке сервиса. Ранее этот эпизод исключили из эфира американского ТВ и стриминговых платформ.

Журналисты предположили, что серию могли вырезать из-за недавнего скандала, который связан с Майклом Джексоном. В марте 2019 года телеканал HBO показал документальный фильм "Покидая Неверлэнд", где несколько потерпевших обвинили легендарного музыканта Майкла Джексона в педофилии.

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