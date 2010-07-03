Джексон признан самой высокооплачиваемой из умерших звезд

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Журнал Forbes представил рейтинг знаменитостей, которые продолжают зарабатывать после смерти. Первое место в нем седьмой год подряд удерживает певец Майкл Джексон.

За год король поп-музыки заработал 60 миллионов долларов. При этом количество прослушиваний его песен в 2019 году выросло до 2,1 миллиарда (в 2018-м – 1,8 миллиарда).

На втором месте расположился Элвис Пресли, заработок которого оценили в 39 миллионов долларов. Тройку замкнул американский художник-карикатурист Чарльз Шульц – 38 миллионов долларов.

В топ-5 также вошли гольфист Арнольд Палмер, зарабатывающий на сотрудничестве с MasterCard и Rolex, и певец Боб Марли, под именем которого продаются наушники, динамики и проигрыватели.

На седьмом месте рейтинга – Джон Леннон (14 миллионов долларов), на восьмом – Мэрилин Монро (13). Еще один участник Beatles – Джордж Харрисон – занял 13-ю строчку (9 миллионов долларов).

Лидером по прослушиваниям среди умерших знаменитостей стал скончавшийся в июне 2018 года рэпер XXXTentacion (10 миллионов долларов). Только в США треки Джасея Онфроя прослушали 5,6 миллиарда раз.

Ранее британский музыкант Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным человеком. Он предположил, что у Джексона могли возникнуть проблемы с рассудком из-за множества принимаемых им медикаментов.