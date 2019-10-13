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Общество

20:32

Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным человеком

за рубежом культура общество

Фото: ТАСС/AP Photo/Rusty Kennedy

Британский музыкант и певец Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным человеком, пишет издание TMZ.

Элтон Джон упомянул легендарного американского исполнителя, рассказывая о своей жизни в автобиографии "Я". "Я знал Майкла с 13 или 14 лет. Он был просто самым очаровательным ребенком, которого вы только можете себе представить", – написал британский музыкант. "Но в какой-то момент, спустя годы, он начал отстраняться от реальности, как Элвис Пресли", – отметил музыкант.

Он также предположил, что у Джексона могли возникнуть проблемы с рассудком из-за множества принимаемых им медикаментов. "Он был действительно душевнобольным, тревожным человеком", – подчеркнул артист, добавив, что Джексону было тяжело находиться в компании взрослых людей.

Ранее семья Майкла Джексона потребовала 100 миллионов долларов от телевизионной сети HBO из-за скандального документального фильма "Покидая Неверлэнд". В основу фильма легли показания Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака. По их словам, в детстве они подвергались насилию со стороны Джексона на его ранчо Neverland. Шесть лет назад мужчины подали иски против Джексона, однако они были отклонены по техническим причинам.

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