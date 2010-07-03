Три канадские радиостанции отказались ставить песни Майкла Джексона

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Три радиостанции Монреаля сняли с ротации в эфире песни Майкла Джексона. Такое решение было принято из-за реакции слушателей на премьеру документального фильма "Покидая Неверлэнд", в котором описываются случаи якобы развращения певцом малолетних, сообщает РИА Новости.

В фильме Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак рассказали о насилии, которому они подвергались в детстве со стороны Джексона на его ранчо Neverland. Иски против певца, поданный в 2013 году, были отклонены по техническим причинам.

Премьера фильма состоялся в январе на фестивале независимого кино "Санденс" в США. В воскресенье вечером его показали в эфире телевизионной сети HBO.

Отказаться от композиций короля поп-музыки решили франкоязычные радиостанции CKOI и Rythme, а также англоязычный вещатель The Beat.

В конце февраля наследники Джексона подали к HBO иск на 100 миллионов долларов. В иске отмечается, что компания нарушила заключенный в 1992 году контракт, по которому компания согласилась "не порочить честь" певца.