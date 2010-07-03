Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

05 марта, 22:02

Три канадские радиостанции отказались ставить песни Майкла Джексона

культура за рубежом

05 марта, 22:02

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Три радиостанции Монреаля сняли с ротации в эфире песни Майкла Джексона. Такое решение было принято из-за реакции слушателей на премьеру документального фильма "Покидая Неверлэнд", в котором описываются случаи якобы развращения певцом малолетних, сообщает РИА Новости.

В фильме Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак рассказали о насилии, которому они подвергались в детстве со стороны Джексона на его ранчо Neverland. Иски против певца, поданный в 2013 году, были отклонены по техническим причинам.

Премьера фильма состоялся в январе на фестивале независимого кино "Санденс" в США. В воскресенье вечером его показали в эфире телевизионной сети HBO.

Отказаться от композиций короля поп-музыки решили франкоязычные радиостанции CKOI и Rythme, а также англоязычный вещатель The Beat.

В конце февраля наследники Джексона подали к HBO иск на 100 миллионов долларов. В иске отмечается, что компания нарушила заключенный в 1992 году контракт, по которому компания согласилась "не порочить честь" певца.

В США вышла первая серия фильма, в котором Майкла Джексона обвиняют в педофилии

культура за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика