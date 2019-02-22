Семья Майкла Джексона потребовала 100 млн долларов от HBO

Снимок с видео: YouTube/HBO

Наследники американского певца Майкла Джексона подали иск к телевизионной сети HBO, выпустившей документальный фильм "Покидая Неверлэнд". В киноленте, по данным телеканала NBC, описываются случаи якобы развращения исполнителем малолетних.

В заявлении, поданном в суде в Лос-Анджелесе, сказано, что создав фильм, HBO нарушило заключенный в 1992 году контракт. Согласно документу, компания, от которой теперь требуют 100 миллионов долларов, согласилась "не порочить честь" певца, скончавшегося в 2009 году.

В основу фильма легли показания Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака. По их словам, в детстве они подвергались насилию со стороны Джексона на его ранчо Neverland. Шесть лет назад мужчины подали иски против Джексона, однако они были отклонены по техническим причинам.

В HBO уже заявили, что не откажутся от планов выпустить картину в эфир. Премьера запланирована на начало марта.

Впервые обвинения в педофилии Джексону предъявили в 1993 году. Тогда его подозревали в развращении малолетнего мальчика, но дело закрыли за недостаточностью улик.

Летом 2003-го в эфире канала ITV1 показали фильм "Жизнь с Майклом Джексоном", где музыкант признавался, что гостившие на ранчо дети часто спали с ним в одной постели без намеков на секс. В картине появлялся и 12-летний Гэвин Арвизо. На некоторых кадрах "король поп-музыки" держал мальчика за руку, а тот клал ему голову на плечо.

Реакция публики была неоднозначной, певца вновь обвинили в педофилии. Спустя несколько месяцев семья Арвизо подала на Майкла Джексона в суд. Судебный процесс шел около двух лет. В итоге исполнителя признали невиновным по всем 10 пунктам предъявленных ему обвинений.

Ранее в Сети появилась запись допроса Майкла Джексона по делу о педофилии. Речь шла, в частности, о Джордане Чендлере, Бретте Барнсе и Маколее Калкине, известном своей ролью в фильме "Один дома". На кадрах певец нервничал, отвергая все обвинения.