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13:47

Видео допроса Майкла Джексона по делу о педофилии опубликовали СМИ

за рубежом культура

13:47

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Фото: ТАСС/DPA/PHOTAS

Английская ежедневная газета Daily Mail обнародовала запись допроса Майкла Джексона по делу о педофилии. На сайте издания утверждается, что видео сделано 1 марта 1996 года в отеле Four Seasons в Нью-Йорке.

Во время допроса певец нервничал, отвергая все обвинения. Речь шла, в частности, о Джордане Чендлере, Бретте Барнсе и Маколее Калкине, известном своей ролью в фильме "Один дома".

"Иисус завещал любить детей и быть как дети, быть юными, быть невинными, быть чистыми и честными… Он всегда окружал себя детьми, и меня учили быть таким же и стараться поступать так же", – заявил Джексон в ходе допроса.

Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Причиной смерти стала передозировка сильнодействующими препаратами. Певец готовился к серии из 50 концертов, которые должны были пройти в Лондоне. Джексона похоронили в Лос-Анджелесе более двух месяцев спустя – 3 сентября.

В 2013 году артиста обвинил в домогательствах американский хореограф Уэйд Робсон. По его словам, Джексон неоднократно совершал по отношению к нему действия сексуального характера. Также он подал против наследников Джексона иск, который был отклонен судом.

В январе 2019 года в документальном фильме "Покидая Нэверленд" (Leaving Neverland), премьера которого состоялась на кинофестивале Сандэнс в штате Юта, были озвучены новые обвинения "короля поп-музыки" в педофилии. Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак сообщили в интервью, что в возрасте 7 и 11 лет соответственно они подвергались насилию.

за рубежом культура

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