Видео допроса Майкла Джексона по делу о педофилии опубликовали СМИ

Английская ежедневная газета Daily Mail обнародовала запись допроса Майкла Джексона по делу о педофилии. На сайте издания утверждается, что видео сделано 1 марта 1996 года в отеле Four Seasons в Нью-Йорке.
Во время допроса певец нервничал, отвергая все обвинения. Речь шла, в частности, о Джордане Чендлере, Бретте Барнсе и Маколее Калкине, известном своей ролью в фильме "Один дома".
"Иисус завещал любить детей и быть как дети, быть юными, быть невинными, быть чистыми и честными… Он всегда окружал себя детьми, и меня учили быть таким же и стараться поступать так же", – заявил Джексон в ходе допроса.
Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет. Причиной смерти стала передозировка сильнодействующими препаратами. Певец готовился к серии из 50 концертов, которые должны были пройти в Лондоне. Джексона похоронили в Лос-Анджелесе более двух месяцев спустя – 3 сентября.
В 2013 году артиста обвинил в домогательствах американский хореограф Уэйд Робсон. По его словам, Джексон неоднократно совершал по отношению к нему действия сексуального характера. Также он подал против наследников Джексона иск, который был отклонен судом.
В январе 2019 года в документальном фильме "Покидая Нэверленд" (Leaving Neverland), премьера которого состоялась на кинофестивале Сандэнс в штате Юта, были озвучены новые обвинения "короля поп-музыки" в педофилии. Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак сообщили в интервью, что в возрасте 7 и 11 лет соответственно они подвергались насилию.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.