Мелочь и жизни: миллиардеры, которые мгновенно лишились состояния

Кошелек богатейшего человека в мире ночью "полегчал" на $7 миллиардов. Основатель Amazon Джефф Безоc в ночь на 25 октября утратил не только миллиарды, но и первую строчку в рейтинге миллиардеров. У Безоса есть друзья по несчастью – Москва 24 вспомнила, кто еще терял огромные деньги буквально за несколько часов (но вряд ли заметил потерю).

Джефф Безоc

Состояние Безоса резко уменьшилось из-за недовольства инвесторов. Акции компании, по итогам квартального отчета, упали на 7%, снизились операционный доход и чистая прибыль. Еще в "Амазоне" немного просчитались с расходами: в ускорение и усовершенствование доставки вложили больше, чем планировалось. Надо сказать, 2019 год для основателя сервиса вообще выдался непростым в финансовом плане: ранее он развелся с женой и отдал ей четверть состояния.

Марк Цукерберг

$6 миллиардов за ночь потерял основатель Facebook Марк Цукерберг. День Х случился 19 марта 2018 года, когда мир узнал об утечке пользовательских данных из социальной сети. СМИ писали о том, что аналитическая компания, изучающая предпочтения избирателей во время предвыборной президентской кампании в США, получила доступ к данным 50 миллионов человек без их согласия. Добытую информацию аналитики якобы использовали в интересах Дональда Трампа. Facebook опровергали утечку, однако это не спасло Цукерберга от падений акций соцсети на 8%, а также от потери $6,06 миллиарда. Впрочем, на его позицию в топе богатейших людей планеты это не повлияло: он так и остался четвертым.

Уоррен Баффетт

Глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway и один из завсегдатаев топа состоятельнейших людей Уоррен Баффет вмиг лишился $5,1 миллиарда. Виной всему – резкое и очень ощутимое падение курса ценных бумаг на рынке США в начале 2018 года. Из-за нестабильности фондового рынка тогда же потеряли миллиарды уже знакомые нам Марк Цукерберг ($3,6 миллиарда) и основатель Amazon Джефф Безос ($3,3 миллиарда). Баффет, кстати, лишился внушительной суммы и в 2016 году. Всего за день он стал беднее на $1,4 миллиарда, когда акции банка Wells Fargo рухнули после того, как стало известно об открытии счетов без ведома клиентов банка.

Илон Маск

"Как тебе такое, Илон Маск?" – словно спросила жизнь у основателя SpaceX и Tesla Motors. В ноябре 2017 года Макс потерял почти $800 миллионов. По сравнению с миллиардерами-акулами сумма кажется небольшой, но это одна двадцатая от всего состояния предпринимателя (сейчас оно оценивается в $21,1 миллиарда). Причина убытков – все те же неутешительные квартальные отчеты, которые привели к снижению котировок Tesla Motors.

Сергей Галицкий

Российский магнат Сергей Галицкий "обеднел" на $606 миллионов. Осенью 2017 года основатель крупной розничной сети супермаркетов опубликовал отчет, согласно которому чистая квартальная прибыль снизилась на 53,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетом последовал обвал котировок. Состояние предпринимателя и общественного деятеля сейчас оценивается в $3,4 миллиарда.

Амансио Ортега

Создатель популярного магазина Zara Амансио Ортега потерял почти $6 миллиардов, когда Великобритания решила выйти из ЕС в июне 2016 года. Он стал одним из 400 богатейших людей в списке Forbes, которые тогда суммарно лишились $127 миллиардов.

Джек Ма

Как меньше чем за сутки потерять $1,4 миллиарда, знает основатель онлайн-магазина Alibaba Джек Ма. И опять подвели нерадужные отчеты. Продажи китайского сервиса в январе 2015 года оставляли желать лучшего, акции уползли вниз на целых 9%, инвесторы разгневались, а состояние бизнесмена слегка прохудилось. Впрочем, сильно ли переживал человек, потерявший миллиард из своих $38,5 миллиардов?

Эйке Батиста да Сильва

Самый богатый человек Бразилии и один из состоятельнейших в мире (в 2012 году) "поднялся" на добыче полезных ископаемых. Меньше чем за год его $30 миллиардов растаяли до $200 миллионов, а уже в 2014 году предприниматель вообще ушел в минус. Его "состояние" тогда составило $1 миллиард ниже нуля.