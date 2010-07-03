Студия Disney представила первый трейлер фильма "Леди и бродяга"

Студия Disney опубликовала первый трейлер новой версии фильма "Леди и бродяга", в котором снялись настоящие животные.
Режиссером ремейка стал Чарли Бин, известный по картине "Лего Ниндзяго". Сценарий принадлежит Эндрю Буджальски. Картина является гибридом фильма живого действия и компьютерной анимации.
Оригинальный мультфильм вышел в 1955 году. Мультфильм рассказывает о приключениях кокер-спаниеля по имени Леди и ее возлюбленного, уличного пса Бродяги.
Показ "Леди и Бродяги" запланирован на 12 ноября.
Ранее сообщалось, что студия Disney может снять продолжение "Аладдина" Гая Ричи. Вышедший в прокат в мае новый "Аладдин" собрал в прокате более миллиарда долларов. В российском прокате картина также шла в лидерах – за выходные фильм собрал 413,5 миллиона рублей.
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