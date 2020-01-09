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Общество

18:38

Тина Канделаки раскрыла секрет популярности фильма "Холоп"

культура общество кино

Фото: кадр из фильма "Холоп", 2019 год, реж. Клим Шипенко

Телеведущая Тина Канделаки рассказала, почему фильм "Холоп" в режиссуре Клима Шипенко нашел отклик среди российских зрителей. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Она предположила, что россиянам понравилась история наказания мажора, которую преподнесли в комедийном свете. Канделаки отметила, что современный зритель утомился негативом в кино и СМИ, а потому выбирает такие фильмы, как "Холоп", чтобы погрузиться в добрую сказку.

"Все комедийные и развлекательные клише работают в этом фильме на сто процентов. Масса притягательных актеров и актрис: от прелестной Саши Бортич до Милоша Биковича. История о наказании мажора, чье поведение давно уже вышло из берегов, приходится по душе нашему зрителю, живущему в условиях серьезного социального неравенства", – пояснила телеведущая.

Кроме того, народу не могла не понравиться сюжетная линия простой девушки, которая в итоге нашла свою любовь, добавила Канделаки.

В заключение она сообщила, что за фильм, в котором есть кому сопереживать и в кого влюбляться, где есть над чем посмеяться и о чем подумать, российский зритель готов и будет платить рублем.

Ранее стало известно о том, что фильм "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Комедия вышла в прокат 26 декабря. К Рождеству кассовые сборы составили 1,8 миллиарда рублей.

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