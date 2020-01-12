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Культура

12:10

Фильм "Дылда" получил приз на кинофестивале в США

культура кино

Фото: кадр из фильма "Дылда", режиссер Кантемир Балагов

Фильм Кантемира Балагова "Дылда" получил награду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на кинофестивале в Палм-Спрингс в США, сообщила пресс-служба "Нон-Стоп Продакшн".

"Признание "Дылды" для меня особенно ценно и важно, потому что я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана”, – приводит пресс-служба слова режиссера Балагова, передает РИА Новости.

Ранее картина вошла в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Номинантов объявят 13 января, а церемония пройдет 9 февраля.

Фильм "Дылда" повествует об истории двух женщин-фронтовичек, вернувшихся в Ленинград в послевоенное время. В городе они пытаются снова начать мирную жизнь.

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