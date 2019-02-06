Впервые за 30 лет "Оскар" пройдет без ведущего

Торжественная церемония вручения премии "Оскар" в этом году впервые за 30 лет пройдет без ведущего, передает "Вечерняя Москва". Такое решение приняли продюсеры, объяснила журналистам президент ABC Entertainment Кэри Берк, ответственная за развлекательное вещание.
По словам Берк, в этот раз организаторы церемонии ограничились приглашением кинозвезд первой величины и доверили им объявлять со сцены имена победителей.
Президент ABC Entertainment напомнила, что в прошлом году Американская киноакадемия пообещала, что церемония вручения престижных наград не будет чересчур длинной. Отсутствие основного ведущего, по мнению Берк, – лучший способ сократить церемонию до трех часов.
Ранее стали известны номинанты на премию "Оскар". Церемония объявления претендентов прошла в концертном зале театра "Долби" в Лос-Анджелесе.
За звание "Лучший фильм" поборются киноленты "Зеленая книга", "Рома", "Звезда родилась", "Фаворитка", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Черная Пантера" и "Власть".
91-я церемония вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля в Лос-Анджелесе.
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