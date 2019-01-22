Стали известны номинанты на премию "Оскар"

Церемония объявления номинантов на премию Американской академии киноискусств 22 января прошла в концертном зале театра "Долби" в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает официальный Twitter организации.
За звание "Лучший фильм" поборются киноленты "Зеленая книга", "Рома", "Звезда родилась", "Фаворитка", "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Черная Пантера" и "Власть".
В числе тех, кто может стать "Лучшей актрисой" оказались Гленн Клоуз, сыгравшая в фильме "Жена", Леди Гага, исполнившая главную роль в картине "Звезда родилась", Оливия Колман из "Фаворитки", Мелисса Маккарти, отметившаяся работой в киноленте "Сможете ли вы меня простить?" и Ялица Апарисио из фильма "Рома".
А вот "Лучшего актера" члены Американской академии киноискусств будут выбирать среди следующих претендентов: Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Кристиан Бэйл ("Власть"), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга"), Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Итан Хоук ("Дневник пастыря") и Уиллем Дефо ("На пороге вечности").
"Лучшим режиссером" может стать Альфонсо Куарон, снявший драму "Рома", а также режиссер "Власти" Адам Маккей. Среди других номинантов Спайк Ли ("Черный клановец"), Павел Павликовский ("Холодная война") и Йоргос Лантимос ("Фаворитка").
В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" представлены картины "Рома", "Холодная война", "Магазинные воришки", "Капернаум" и "Работа без авторства".
Сама 91-я церемонии вручения кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля.
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