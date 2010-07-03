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Культура

06 декабря, 20:25

Американский институт кино назвал лучшие фильмы 2019 года

культура кино за рубежом

Фото: соцсети

Американский институт (AFI) кино выделил десять самых лучших фильмов за 2019 год, сообщает "Газета.ру".

В топ-10 вошли фильмы "1917" Сэма Мендеса, "Прощание" Лулу Ванг, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити и "Джокер" Тодда Филлипса.

Также в рейтинг включили картины "Достать ножи" Райана Джонсона, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Брачная история" Ноа Баумбака, "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино и "Дело Ричарда Джуэлла" Клинта Иствуда.

Специальной награды удостоен южнокорейский фильм – драма "Паразиты".

20-я церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 3 января 2020 года. Произведения, попавшие в список, как правило, получают номинации на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Ранее аналитики портала IMDb составили рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года. В топ-3 вошли Бри Ларсон, Эрин Мориарти и Эмилия Кларк.

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