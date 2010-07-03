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Культура

15:39

Опубликован рейтинг самых популярных актеров 2019 года

культура досуг кино

Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS

Аналитики портала IMDb составили рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

Заинтересованность зрителей в том или ином исполнителе оценивали по количеству поисковых запросов на портале. В топ-3, таким образом, вошли Бри Ларсон, Эрин Мориарти и Эмилия Кларк.

Ларсон наиболее известна как героиня Капитан Марвел из одноименного фильма Marvel Studios. Мориарти отметилась ролью супергероини Старлайт из сериала "Пацаны". Замыкает тройку самых популярных актеров Кларк, воплотившая на экране Дейнерис Таргариен из сериала "Игра престолов".

Также в рейтинг включили Наоми Скотт, Дакре Монтгомери, Захари Леви, Киану Ривза, Розу Салазар, Марго Робби и Хоакина Феникса.

Самым сексуальным мужчиной планеты за 2019 год ранее признали актера, музыканта и продюсера Джона Ледженда. 40-летний артист известен как обладатель премий "Эмми", "Грэмми", "Оскар", "Тони" и "Золотой глобус".

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