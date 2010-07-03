Джона Ледженда назвали самым сексуальным мужчиной планеты

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Журнал People назвал актера, музыканта, продюсера Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной планеты. Он появился на обложке журнала, передает "Газета.ру".

Ледженду 40 лет, за это время он собрал самые престижные премии мира: "Эмми", "Грэмми", "Оскар", "Тони" и "Золотой глобус". Также он женат на супермодели Крисси Тейген.

В 2018 году самым сексуальным мужчиной мира по версии журнала People был назван Идрис Эльба. В 2017 это звание носил Блейк Шелтон. Самым первым победителем в этой номинации стал Мел Гибсон (в 1985 году).

Ранее в США составили список самых популярных актеров и киноактрис в стране. Его возглавила Дженнифер Энистон. На второе место эксперты поставили Дуэйна Джонсона. Замкнула тройку лидеров Лили Рейнхарт.

