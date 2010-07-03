Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из "Основного инстинкта"

Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из культового фильма "Основной инстинкт". Это произошло во время получения награды "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии. Видеозапись появилась на YouTube.

На видео актриса сидит на стуле, закинув ногу на ногу, произносит вдохновляющую речь о том, что в жизни каждого главное – это оставаться собой. В какой-то момент она в точности, как в фильме, меняет ноги местами и закидывает одну на другую.

Стоун подчеркнула, что та самая сцена из "Основного инстинкта", как и сам фильм, изменили ее жизнь.



"Основной инстинкт" – триллер 1992 года режиссера Пола Верховена. Главные роли исполнили Майкл Дуглас и Шэрон Стоун. По сюжету, главный герой, детектив полиции, ведет расследование жестокого убийства богатой рок-звезды, в ходе которого у него завязываются отношения с главной подозреваемой.

Ранее Шэрон Стоун опубликовала свои пробы на роль в фильме "Основной инстинкт". Актриса показала сцену, где она соблазняет героя Майкла Дугласа.

