20 самых ожидаемых фильмов 2019 года

Этот список состоит из двадцати фильмов: у десяти из них уже есть дата выхода в прокат, у десяти — пока нет, но потом появится. В первой части намного больше дорогих и масштабных проектов: их планируют сильно заранее, поэтому и подробностей о них больше.

"Мстители: Финал"





После шокирующего финала предыдущей части "Мстителей" с подзаголовком "Война бесконечности" остался главный вопрос: что же Marvel сделает с тем фактом, что почти все их герои поумирали? Уже существует множество фанатских теорий, как же им удастся это исправить. Скорее всего, кто-то из команды Мстителей (наверняка это будет Доктор Стрэндж, повелитель пространства и времени) просто применит свои суперспособности и все повернет вспять, любимые герои воскреснут, зрители будут рады.

В прокате с 25 апреля

"Покемон. Детектив Пикачу"





Абсурдная, казалось бы, идея фильма о покемоне Пикачу, который расследует преступления в стиле Шерлока Холмса, получила чрезвычайно симпатичное, судя по трейлеру, воплощение. Пикачу поможет искать пропавшего отца главного героя. Анимированного героя, облаченного в охотничью кепку, как у Шерлока, озвучил в оригинале исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс, что придает происходящему безумию неожиданное постмодернистское прочтение.

В прокате с 16 мая

"Рокетмен"





Новый байопик о музыканте, который претендует на лавры нашумевшей "Богемской рапсодии". Rocketman — это песня Элтона Джона, фильм посвящен ему. В России он, наверное, не так популярен и всенародно любим, как Queen, но все же его биография не менее интересна. Главную роль исполнил один из самых фактурных молодых британских актеров Тэрон Эджертон, известный по франшизе Kingsman, а срежиссировал все тот же Декстер Флетчер, который был занят и на съемках "Богемской рапсодии".

В прокате с 16 мая

"История игрушек 4"





Легендарная анимационная франшиза, знаковая для Pixar, снова возвращается на экраны. Хотя, казалось бы, на третьей инфернальной части все закончилось: в самом депрессивном пиксаровском мультфильме говорящих игрушек пытались сжечь в печи. Вообще "История игрушек 3" была и самым трогательных из фильмов Pixar: после того, как в финале героев передают новому ребенку, потому что предыдущий хозяин уже вырос из того возраста, чтобы ими играть, невозможно было не разрыдаться от тоски по детству, которое, как известно, не вернуть. Но вот пластиковые герои снова на экранах. Интересно, что их ждет теперь?

В прокате с 20 июня

"Однажды в Голливуде"

Девятый фильм Квентина Тарантино. Предпоследний: маэстро заявил, что больше десяти снимать не желает. Действие этой, наверное, самой масштабной картины Тарантино происходит в те времена, когда в Голливуде орудовала банда Чарльза Мэнсона. В то же время двое актеров-каскадеров (Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо) покоряют фабрику грез. Кроме них, в фильме заняты десятки известных артистов, перечислим хотя бы пяток: Марго Робби, Курт Рассел, Аль Пачино, Дакота Фаннинг, Тим Рот.

В прокате с 8 августа

"Оно 2"

Лучший хоррор 2017 года закономерно возвращается. Это экранизация романа Стивена Кинга, который тоже был поделен на две части: если в первой герои — еще совсем дети, которые, тем не менее, героически борются с инфернальным сверхъестественным клоуном, утаскивающим людей в канализацию, то во второй части они уже взрослые и возвращаются в тот же город, чтобы вновь его победить. На роли наняли самых знаменитых артистов, Джессику Честейн, Джеймса МакЭвоя, а еще одного из героев сыграет знаменитый независимый франко-канадский режиссер Ксавье Долан.

В прокате с 5 сентября

"Джокер"

Самый известный злодей вселенной DC наконец получил собственный фильм. В главной роли, что удивительно, не Джаред Лето, который был в этом образе в "Отряде самоубийц", а Хоакин Феникс, один из самых амбивалентных артистов поколения, суровый затворник с темным взглядом. DC будут развивать несколько параллельных вселенных в рамках одной, и для этого им и понадобился новый актер. Снимает Тодд Филлипс, режиссер "Мальчишника в Вегасе", но, надо думать, фильм о маньяке-клоуне будет исполнен в несколько другой стилистике.

В прокате с 3 октября

"Щегол"

Экранизация, возможно, самого выдающегося романа XXI века, получившего Пулитцеровскую премию, глубокого и прекрасного, о жизни и поиске своего предназначения в ней. Мальчик оказывается в Метрополитен-музее во время взрыва, получает от загадочного старика картину, на которой изображена птица щегол, и она в итоге влияет на всю его судьбу. В главной роли — Энсел Элгорт, кроме него — Николь Кидман и звезда "Очень странных дел" Финн Вулфард. Снимает Джон Краули, который ранее был занят в производстве сериала "Настоящий детектив".

В кино с 10 октября

"Холодное сердце 2"

Первая часть этого мультфильма Disney была, кажется, единственной в нашем веке картиной, которая сразу после выхода перешла в разряд детской классики. Все помнят песню Let It Go наизусть. Поэтому выход сиквела был делом времени, впрочем, Disney с анонсом никуда не торопились: как рассказывали продюсеры, пока не придумалось хорошей концепции продолжения, они ничего в производство не запускали. История о двух сестрах-принцессах зимнего царства довольно проста по сюжету, и не так уж важно, что именно будет происходить, главное — чтобы сохранился дух зимнего праздника, к которым и приурочен релиз.

В кино с 28 ноября

"Звездные войны. Эпизод IX"

Вода течет, огонь горит, Disney выпускает новые "Звездные войны" каждый год. В 2018 был спин-офф "Хан Соло: Звездные войны. Истории", парадоксально провалившийся в прокате, а в 2019 нас ждет полноценный номерной эпизод, заканчивающий сюжет трилогии о новом приспешнике Дарта Вейдера Кайло Рене, джедайке Рэй, друзьях Финна, По Дамероне и их сложных взаимоотношениях, от которых зависит судьба далекой-далекой, но уже ставшей нам родной Галактики.

В кино с 19 декабря

"Птица высокого полета"

Стивен Содерберг, лауреат Золотой Пальмовой ветви, которую он получил за свой дебютный (!) фильм "Секс, ложь и видео", с тех пор прославился и как автор жанрового, но неглупого кино, в том числе трилогии "Друзей Оушена". В прошлом году вышел его триллер "Не в себе", снятый на айфон за пару недель, в этот раз он тоже чрезвычайно быстро сделал спортивную драму. По сюжету некий агент из мира баскетбола придумывает одно необычное и рисковое дело, которое намеревается провернуть. В фильме, кстати, играет звезда "Твин Пикса" Кайл МакЛахлен.

Скорее всего, фильм выйдет 9 февраля на Netflix, но они мастера менять даты, так что, может, перенесут на попозже

"Семейка Аддамс"

Камбэк восьмидесятых-девяностых в массовую культуру, начатый в 2017–2018 годах, продолжится и в 2019: мультфильм по мотивам культового комедийного сериала о сверхъестественной семье (еще в 1991 году был одноименный фильм) выйдет где-то ближе к концу года, но когда он появится в России, пока непонятно. Актерский состав сменили: героев озвучат Хлоя Грейс Морец ("Пипец"), Шарлиз Терон ("Взрывная блондинка"), Оскар Айзек ("Внутри Льюина Дэвиса") и другие. Впрочем, скорее всего их голосов мы не услышим: в России не принято выпускать в прокат анимацию в оригинальной озвучке с субтитрами, а жаль.

Во второй половине 2019 года

"Шоколадный револьвер"

Трудно поверить, но проект с таким названием существует в реальности, и снимает его сам лауреат "Оскара" Никита Сергеевич Михалков по сценарию братьев Пресняковых (это они написали для Кирилла Серебренникова культовый сценарий "Изображая жертву"). Синопсис приятно удивляет небанальностью: по сюжету дочь некоего режиссера гибнет в теракте, который случился прямо в городе Канн, и самого безутешного отца обвиняют в организации этого теракта. Последние новости об этом фильме были такие: Никита Сергеевич обещал, что начнет производство фильма где-то в ноябре 2018 года, но начал ли — никто не знает.

Хочется надеяться, что Михалков доделает фильм как раз к Каннскому фестивалю в мае, когда выйдет в России — неизвестно

"Вельветовая бензопила"

Новый фильм Дэна Гилроя, талантливого сценариста ("Эволюция Борна", "Конг: Остров черепа"), который на редкость удачно дебютировал в режиссуре с картиной 2013 года "Стрингер" о сумасшедшем журналисте, его сыграл Джейк Джилленхол. Этот актер снова снимется у Гилроя, в этот раз — в роли арт-критика, который окучивает наследство умершего художника. Он вообще-то повелел после смерти уничтожить картины, но владелица здания, где он жил, пускает их в дело. Фильм, очевидно, будет посвящен жестокому миру современного искусства и арт-рынку, где деньги ценятся больше таланта.

Впервые фильм покажут на фестивале Sundance в январе, когда выйдет в прокат — неизвестно (но вероятность того, что фильм купят для показа в России, есть)

"Грех"

Новый, самый масштабный за последние годы, фильм брата Михалкова, режиссера-космополита Андрея Кончаловского, снят целиком в Италии и на итальянском языке. Это кино о Микеланджело Буонаротти, точнее, о тех годах его жизни, когда он работал над Сикстинской капеллой и скульптурой Давида. Судя по интервью Кончаловского, для него первой задачей было воссоздать дух суровой и прекрасной эпохи, в которой жил Микеланджело. На нескольких главных ролях — непрофессиональные актеры, прямо как в классическом фильме Кончаловского "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж".

Как обещал сам Кончаловский в интервью, он собирался закончить картину в ноябре, далее ее ждет фестивальная судьба, а премьера в прокате ожидается к весне

"Ампир V"





Видео: YouTube/GamebombCentral

Каждую экранизацию Виктора Пелевина ждет почему-то очень тяжелая судьба: заканчиваются деньги, продакшн затягивается на долгие годы. То же случилось с "Ампир V". О проекте объявили еще в 2014. Правда, экранизаций этих, кроме "Ампир V", — ровно одна, "Generation П", причем от того же режиссера Виктора Гинзбурга, который с писателем-затворником дружен с незапамятных времен. Пелевин в производстве фильма, разумеется, не занят, но заочно поддерживает. Книга "Ампир V" — это вампирская история, непрямое продолжение знаменитого произведения о потерянном "поколении пепси". Там главный российский постмодернист по-быстрому раскрывает все карты и рассказывает о том, кто правит миром: оказывается, хитроумные вампиры, которые питаются не кровью, а вытяжкой из бумажных денег. Сюжет будет в фильме сохранен. В главной роли растерянного паренька, который внезапно и отчасти поневоле попадает в элиту Земли, — Павел Табаков.

Фильм, скорее всего, выйдет осенью, после премьеры на фестивале в Торонто, но есть и небольшая вероятность, что его доснимут и выпустят раньше

"Дождливый день в Нью-Йорке"

К сожалению, велика вероятность, что это последний фильм Вуди Аллена, который удастся нам увидеть в ближайшее время. После очередного скандала, когда Аллена обвинили в домогательствах и едва ли не в педофилии, все студии отказали в финансировании продуктивному классику, который в лучшие времена снимал по фильму в год. Теперь он взял вынужденный отпуск, и за 83-летнего режиссера попросту страшно: часто так бывает, что пожилые люди, оторванные от главного занятия в их жизнях, быстро сгорают. "Дождливый день в Нью-Йорке" на самом деле давно уже готов, но студия Amazon, которой принадлежат на него права, не спешит его выпускать, чтобы потом не разбираться с негативной реакцией борцов за социальную справедливость. Это романтическая комедия, в главных ролях — молодая звезда Тимоти Шаламе и поп-певица Селена Гомес. Их герои приезжают в Нью-Йорк, но там, как можно догадаться по названию, идет непрерывный дождь, и это почему-то меняет их планы провести время вместе. Кроме них, в фильме снялись Джуд Лоу, Лив Шрайбер, Эль Фаннинг.

Пресс-секретарь Аллена ранее заявлял, что фильм точно выйдет в 2019, но когда — совершенно неизвестно

"Ирландец"

Пока что самый грандиозный полнометражный проект онлайн-гиганта Netflix: новое кино Мартина Скорсезе ("Таксист", "Волк с Уолл-стрит"), в главных ролях — Джо Пеши и Роберт Де Ниро, прямо как в "Славных парнях", а также Аль Пачино и Харви Кейтель. То есть это, скорее всего, классическая, а потому не выходящая из моды криминальная драма, фирменная скорсезевская. Сюжет построен вокруг биографии реального гангстера Фрэнки Ширана, который, согласно одной из гипотез, причастен к таинственному исчезновению знаменитого профсоюзного деятеля Джимми Хоффа в 1975 году. До сих пор неизвестно, куда же этот Хофф подевался: не найдено ни тела, ни следов.

Где-то в первой половине 2019 года — на Netflix

"Святая Дева" ("Бенедетта")

После не такого уж продолжительного затишья Пол Верховен ("Основной инстинкт", "Вспомнить все") блестяще вернулся в обойму лучших режиссеров вместе с сексуальным и вызывающим фильмом 2016 года "Она" с Изабель Юппер в главной роли. Теперь от него стоит ожидать такой же провокации, но в области исторического кино: сценарий основан на книге с изумительным названием "Жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения". Это вполне реальная история сестры Бенедетты Карлин, которую сначала почитали едва ли не как святую, но затем обвинили в гомосексуальности и сгноили в тюрьме. На тизер-постере у бельгийки Виржини Эфира, которая здесь занята в главной роли, из-под церковного одеяния виден сосок. Надо полагать, в таком характере будет выдержан весь фильм.

Гипотетически войдет в программу Каннского фестиваля в мае, то есть появится в российском прокате, скорее всего, не раньше осени

"Мертвые не умирают"

Переосмыслив вампиризм в своем предпоследнем фильме "Выживут только любовники" (там интеллигентные, бессмертные и очень грустные вампиры много маются и чувствуют), классик американского независимого кино Джим Джармуш ("Мертвец", "Ночь на Земле") переключился на зомби, которые теперь, возможно, тоже окажутся вполне душевными понимающими существами. О сюжете толком ничего не известно, но Билл Мюррей, который в фильме играет какого-то неназванного офицера полиции, сказал, что у Джармуша получился очень смешной сценарий. Кроме Мюррея в картине занят Адам Драйвер, звезда последней джармушевской картины "Патерсон", а также Хлоя Севиньи, Дэниэл Крейг и еще почему-то поп-звезда Селена Гомес.

Гипотетически войдет в программу Каннского фестиваля в мае, то есть появится в российском прокате, скорее всего, не раньше осени

