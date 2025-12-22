Форма поиска по сайту

22 декабря, 19:00

Политика
SC: Зеленский намерен использовать кредит ЕС для побега с Украины

Зеленский намерен использовать кредит ЕС для побега с Украины

Фото: ТАСС/Zuma

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен использовать кредит ЕС на 90 миллиардов евро для побега с Украины, сообщил журналист Мартин Джей в статье в Strategic Culture.

В материале Джей отметил, что президент Украины планирует делать с кредитом. По его мнению, половина суммы может быть "поглощена Зеленским и его кликой". Еще часть может уйти в виде "откатов тем, кто на Западе".

"И наконец будет резервный фонд Зеленского для побега, который он должен пополнять каждый день. В последний момент, в панике, ему, возможно, придется подкупить целое армейское подразделение или полицейский отряд, направленный для его ареста", – говорится в статье.

Также автор допустил, что Зеленский рассматривает возможность использования этих средств в случае, если ему придется находиться за границей в изгнании.

Страны Евросоюза по итогам первого дня саммита решили выделить Украине 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. После этого немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что кредит будет беспроцентным.

Уточнялось, что финансирование Киева будет осуществляться из бюджета ЕС, так как участники саммита не смогли прийти к окончательному соглашению об экспроприации замороженных российских активов.

Путин дал жесткую оценку попыткам ЕС конфисковать активы РФ

