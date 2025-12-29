Путин назначил членов набсовета Курчатовского института

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин подписал указ о назначении членов наблюдательного совета национального исследовательского центра Курчатовский институт. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

На пять лет членами набсовета института назначены вице-премьеры России Татьяна Голикова и Дмитрий Патрушев, президент РАН Геннадий Красников и гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

Ранее глава государства назначил Максима Кутомкина заместителем секретаря Совбеза России. От аналогичной должности был освобожден Олег Храмов, который работал замсекретаря Совбеза РФ с 2017 года.

До этого российский лидер подписал указ о назначении директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова на должность замглавы дипведомства.