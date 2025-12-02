02 декабря, 20:03Политика
Путин освободил Андреева от обязанностей посла в Польше
Фото: ТАСС/EPA/RADEK PIETRUSZKA
Владимир Путин освободил Сергея Андреева от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Польше. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Уточняется, что глава государства назначил Андреева послом России в Словакии вместо также освобожденного от обязанностей Игоря Братчикова.
"Назначить Андреева Сергея Вадимовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Словацкой Республике", – говорится в документе.
Ранее Путин назначил генерал-полковника Андрея Булыгу, который ранее занимал пост замминистра обороны РФ, заместителем секретаря Совбеза. Президент подписал соответствующий указ.
Место Булыги в Минобороны займет генерал-полковник Александр Санчик, занимавший пост командующего войсками Южного военного округа.