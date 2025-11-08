Путин назначил Булыгу замсекретаря Совбеза России

Фото: mil.ru

Владимир Путин назначил генерал-полковника Андрея Булыгу, который ранее занимал пост замминистра обороны РФ, заместителем секретаря Совбеза. Глава государства подписал соответствующий указ, документ размещен на портале правовых актов.

"Назначить Булыгу Андрея Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", – говорится в тексте.

Место Булыги в Минобороны займет генерал-полковник Александр Санчик, занимавший пост командующего войсками Южного военного округа. Указом российского лидера одновременно с назначением он освобожден от прежней должности.

Ранее Путин назначил замглавы ФАС Виталия Королева исполняющим обязанности губернатора Тверской области. Эту должность до 29 сентября занимал Игорь Руденя. В настоящее время он работает полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.