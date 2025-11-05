Форма поиска по сайту

05 ноября, 17:48

Политика

Антон Герасимов освобожден от должности замглавы МЧС России

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Владимир Путин отстранил Антона Герасимова от должности замглавы МЧС России. Подписанный президентом указ размещен на портале опубликования нормативно-правовых актов.

Документ вступил в законную силу с того момента, когда он был подписан, – с 5 ноября.

Герасимов в период с 2015 по 2020 год находился на должности замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. В январе 2023 года его назначили заместителем министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В начале сентября этого года Путин подписал указ, согласно которому назначил на должность замглавы МЧС России Алексея Кострубицкого, который ранее занимал пост руководителя ведомства в Донецкой Народной Республике (ДНР).

