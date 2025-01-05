Путин увеличил число заместителей главы МЧС России

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Число заместителей главы МЧС России увеличено до 10. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, среди заместителей есть должности "первого заместителя министра, статс-секретаря – заместителя министра и заместителя министра – главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору". Этот же документ вводит в МЧС должность начальника управления политической и воспитательной работы.

Указ российского президента уже вступил в силу.

Ранее Путин подписал еще три документа. Первый из них вносит изменения в состав коллегии МИД РФ, второй – в коллегии Минюста, а еще один указ предполагает внесение корректировок в положение о Следственном комитете.

Как указано в последнем документе, глава СК сможет вводить официальные геральдические знаки, устанавливать порядок их создания и применения.