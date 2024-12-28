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Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Стратегия утверждена в целях обеспечения дальнейшей реализации госполитики в сфере противодействия экстремизму в России. Также указ об утверждении стратегии противодействия экстремизму до 2025 года признан утратившим силу.

Согласно указу, целями госполитики в сфере противодействия экстремизму являются защита прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечение целостности и безопасности РФ. Их достижение должно осуществляться путем реализации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях комплекса мер, разрабатываемых с учетом результатов мониторинга в сфере противодействия экстремизму.

При этом есть тенденция к дальнейшему распространению радикализма среди отдельных групп населения и обострению внешних и внутренних экстремистских угроз, указано в документе.

Наблюдается стремление экстремистских организаций, в том числе действующих из-за границы, к консолидации усилий для дестабилизации общественно-политической обстановки в России. Внешними экстремистскими угрозами являются поддержка, стимулирование и финансирование недружественными странами и негосударственными образованиями экстремистской деятельности.

Кроме того, внутренними экстремистскими угрозами, говорится в документе, являются социальные, экономические, культурные, национальные, религиозные проблемы, используемые националистическими, радикальными общественными, религиозными, этническими, иными организациями и объединениями, а также отдельными лицами в качестве повода для осуществления экстремистской и другой противоправной деятельности. Для этого также привлекается молодежь, уточняется там.

Как указано в стратегии, привлечение к участию в несогласованных протестах является одним из способов дестабилизации России и распространения экстремизма. Кроме того, противоправная деятельность мигрантов – один из факторов распространения экстремизма в стране. Они вовлекаются в экстремистские и террористические организации, распространяют радикальные идеи и участвуют в подрывных акциях.

Между тем тревогу вызывает и распространение радикализма в спортивной среде, в том числе в спортивных школах, отмечено в документе. Россия считает одной из главных задач в борьбе с экстремизмом ликвидировать источник угроз, исходящих с территории Украины. Под видом культурной и просветительской деятельности неправительственные организации (НПО) ведут в РФ деструктивную работу.

Доля зарегистрированных в стране экстремистских преступлений с 2021 года не превышает 0,1% от общего числа. В 2021-м эта доля составляла 0,05%, в 2022-м – 0,07%, в 2023-м – 0,06%, в течение восьми месяцев 2024-го – 0,09%. Для борьбы с экстремизмом будут вырабатываться автоматизированные программы, позволяющие выявлять противоправный контент в интернете. Также планируется активно распространять идеи исторического единства народов России.

Ранее российский лидер назвал борьбу с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией одним из приоритетов в совместной работе СНГ. Он обратил внимание на налаженное оперативное взаимодействие по линии силовых структур и компетентных органов стран СНГ. Президент отметил своевременность инициативы лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева о разработке программы сотрудничества в области дерадикалиции.