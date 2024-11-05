Система для выявления экстремистов в соцсетях появилась в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) создал математические модели, способные выявить экстремистскую идеологию в социальных сетях. Новый сервис обучен анализировать профили, посты и комментарии, а также распознавать в них призывы к беспорядкам, сообщает газета "Известия" со ссылкой на сайт ПГНИУ.

Уникальный датасет создал доцент института компьютерных технологий Андрей Рабчевский. Вместе с тем одна из пермских компаний разработала специальную поисковую систему. Пособие, в котором описывается методика ее применения, стала одним из победителей конкурса Академии МВД России.

Созданный Рабчевским датасет способен выявлять роли пользователей соцсетей, которые оказались вовлечены в деструктивные социальные явления, пояснил он в беседе с газетой. По его словам, модели, созданные в университете, являются универсальными, поскольку они могут применяться в целях выявления потенциально опасных аккаунтов в области не только экстремизма, но и терроризма, а также изготовления самодельных взрывных устройств и нападений на школы.

"Система работает просто. Она постоянно отслеживает и выявляет инфоповоды, которые потом классифицируются по разделам – например, терроризм, политика, бизнес и так далее. Затем смотрит, как они наполняются публикациями. И те инфоповоды, в которых появляется экстремальная активность, мы проверяем на признаки информационной атаки. Мы выявляем, кто вовлечен в эту атаку, какую роль играет, в какую атакующую структуру входит, каких целей пытается достичь. А затем уже принимаем решение о мерах противодействия", – объяснил собеседник журналистов.

При этом в основу механизма была положена поисковая система "Сеус", которая была специально создана для работы с социальными сетями. В них содержится гораздо больше информации, чем в новостных каналах, пояснил Рабчевский. Система способна изучать появляющиеся в них публикации, открытые профили, группы, лайки и комментарии, а затем проводить анализ поведения пользователей.

При поиске алгоритмы выделяют ключевые слова. Так, для каждого деструктивного направления был создан список таких терминов и словосочетаний. При обнаружении "ключей" программа откладывает сообщение, а затем приступает к его изучению.

В настоящее время поисковая система применяется более чем в половине территориальных управлений МВД РФ, подчеркнул Рабчевский. По его словам, ее использование позволило предотвратить до десятка преступлений, связанных с расстрелами в российских школах. В частности, благодаря этой системе удалось ликвидировать деструктивное явление "Синий кит".

По словам Рабчевского, сейчас в социальных сетях ведется скрытая работа, направленная на вовлечение пользователей в экстремистскую идеологию. Специалисты применяют новые методики уже после того, как поисковая система создаст коллекцию публикаций, данные об их авторах и их социальных связях. Система дает правоохранителям возможность автоматически выявить, какие пользователи имеют отношение к этой работе, какую роль они играют в этом процессе и кто из них представляет наибольшую опасность.

Выявлением экстремизма в соцсетях занимаются МВД и ФСБ. Однако на фоне колоссальных объемов информации эта работа становится сложной и трудоемкой, что приводит к возникновению риска что-то упустить. Не менее важно, что сотрудники спецслужб, как правило, выполняют эту работу вручную, поэтому ее необходимо автоматизировать, используя искусственный интеллект, и ускорить процесс, подчеркнул доцент пермского университета.

Вопрос блокировки экстремистских сообщений важен в связи с тем, что интернет и социальные сети стали инструментами влияния на массовое сознание общества, подчеркнул руководитель Лаборатории стратегического развития продуктов кибербезопасности одного из аналитических центров Дмитрий Овчинников. По его словам, с использованием Сети можно формировать общественное мнение, менять его и подталкивать людей к неправомерным действиям.

Однако в настоящий период с развитием систем хранения данных и искусственного интеллекта появилась возможность для проверки больших объемов информации в короткие периоды времени. На этом фоне и стали появляться инструменты, подобные разработанной Рабчевским поисковой системе, пояснил Овчинников.

Сейчас выявление экстремистов в Сети происходит несколькими способами. Так, о подозрительных пользователях и группах правоохранителям могут сообщить неравнодушные читатели. Вместе с тем силовые структуры самостоятельно ведут разработку экстремистских групп и по мере накопления материалов для открытия уголовного дела задерживают подозреваемых.

Тем не менее эти меры оставались достаточными в период расцвета интернета. В настоящее же время важно в кратчайшие сроки реагировать на подобные происшествия, отметил Овчинников. По его словам, многие преступления можно предотвратить на раннем этапе, если зафиксировать подобную активность в социальных сетях.

"Аналог такой программы уже создавался для мониторинга состояния дел в регионах и городах. По нему можно было засечь недовольство жителей региона и скорректировать работу управленцев. Была ли запущена эта система в действие – мне неизвестно, но в целом направление идей о цифровом контроле вполне логично и укладывается в парадигму цифровизации окружающего пространства", – подчеркнул собеседник газеты.

Подобные системы применяются и в других странах, обратил внимание эксперт по аналитическим системам Петр Иванов. Так, в США и странах Евросоюза применяются технологии для мониторинга социальных сетей с целью выявления экстремистских угроз и предотвращения терактов. Такие системы находятся в постоянном развитии, поскольку в них используются машинное обучение и анализ больших данных, пояснил специалист.

Ранее в Госдуме предложили блокировать видеопубликации с убийствами и пытками в соцсетях. По словам автора инициативы, подобный контент разрушает психику людей всех возрастов, будь то взрослый или подросток. Кроме того, при просмотре таких материалов у детей неверно формируются ценности и жизненные установки.

