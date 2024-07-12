В РФ могут ужесточить ответственность за вовлечение детей в совершение преступлений

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Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий может быть ужесточена. Соответствующие поправки в статьи 150 и 151 Уголовного кодекса РФ внесли в Госдуму, сообщил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

Согласно законопроекту, признаками, усиливающими уголовную ответственность (на срок до семи лет), предлагается считать вовлечение в совершение преступления детей до 14 лет, а также подобные действия в отношении двух и более несовершеннолетних.

По словам Пискарева, предполагается установить усиленную ответственность до шести лет лишения свободы, если детей вовлекают в преступления с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей. Депутат подчеркнул, что преступники, использующие доверчивость детей, должны в полной мере оценивать свои поступки и отвечать за них по всей строгости закона.

По статистике, чаще всего подростков вовлекают в сбыт наркотиков и психотропных веществ, уточнил Пискарев. В 2023 году число таких преступлений выросло на 52,3%. Зафиксированы случаи вовлечения детей, включая школьников младших классов, в совершение диверсий. Часто в таких ситуациях с ребенком общаются через интернет, подчеркнул парламентарий.

Пискарев заверил, что подобные меры доказали свою эффективность на примере ранее предпринятого решения об усилении ответственности за склонение детей к суициду. Число таких случаев заметно сократилось, заключил депутат.

В декабре 2023 года МВД России разработало законопроект по ужесточению наказаний за неоднократное вовлечение несовершеннолетних в преступления небольшой или средней тяжести. Верхнюю планку наказаний предлагали повысить с пяти до восьми лет лишения свободы.