В ГД внесли проект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение

Фото: 123RF/rattanakun

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты законопроект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение. Проект подразумевает наказание вплоть до исправительных работ и ограничения свободы до одного года за систематическое вовлечение детей в потребление табака и никотинсодержащей продукции. Об этом ТАСС сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он считает, что нужно дополнить главу 20 УК РФ ("Преступления против семьи и несовершеннолетних") новой статьей 151. 3. Она предусматривает уголовную ответственность за вовлечение ребенка в процесс потребления табака и никотиносодержащей продукции, если гражданин дважды в течение одного года получал административное наказание за такое же деяние.

Глава комитета уточнил, что в законопроекте указана повышенная ответственность в случае, когда детей в курение вовлекают родители, педагоги или кто-либо другой, кто по закону отвечает за воспитание несовершеннолетних.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой по созданию общего стандарта школьной медицины. Деятельность школьных медработников следует стандартизировать на федеральном уровне, а также обеспечивать единый подход для реализации этой работы.

В обращении указано, что закрепление школьных врачей за медучреждениями обеспечит более высокую зарплату, а также будет привлекать на данную работу более высококвалифицированных специалистов. Отмечается, что на сегодняшний день российские школы по действующим правилам не обязаны набирать в штат медработников, подобная норма лишь является рекомендацией.