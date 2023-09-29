В Госдуме предложили создать единый стандарт школьной медицины

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В России собираются разработать общий стандарт школьной медицины. С соответствующим обращением вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой, сообщает газета "Известия".

Яровая сообщила, что при сохранении порядка принятия решения регионом об организации деятельности медкабинетов и работе школьных врачей их деятельность следует стандартизировать на федеральном уровне, а также обеспечивать единый подход для реализации этой работы.

Как считает вице-спикер ГД, данная мера позволит решить проблему размытых требований к медработникам в школах. Изменения также предполагают, что специалистов будут принимать в штат медучреждений вместо образовательных.

Закрепление школьных врачей за медучреждениями при этом обеспечит более высокий уровень оплаты, а также будет привлекать на данную работу более высококвалифицированных специалистов, отметила Яровая.

Отмечается, что на сегодняшний день российские школы по действующим правилам не обязаны набирать в штат медработников, подобная норма носит только рекомендательный характер.

Общие требования к охране здоровья школьников закреплены в законе, однако эта деятельность также возложена на само образовательное учреждение, а не на медицинское.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что власти решили проблемы с обеспечением школ учебниками. Библиотеки были укомплектованы, а количество приобретенных пособий в этом году стало почти на 12 миллионов единиц больше, чем в 2022-м.

До этого сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова намерена поднять в парламенте РФ вопрос о целесообразности размещения в школах турникетов и арочных металлодетекторов.

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