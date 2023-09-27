В ГД оценят целесообразность установки турникетов и металлодетекторов в школах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова намерена поднять в парламенте РФ вопрос о целесообразности размещения в школах турникетов и арочных металлодетекторов. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Депутат рассказала, что группа родителей из Волгограда записала для нее видеообращение с соответствующей просьбой. По их мнению, турникеты и арки не способны защитить детей от террористов, но при этом препятствуют эвакуации при ЧП.

"Взяла тему в работу. Подготовила необходимые обращения в профильные ведомства. Обсудим проблему и в Госдуме. <...> Я и сама мать школьника, понимаю, почему родители внимательно относятся к вопросам организации учебного процесса", – написала парламентарий.

Кроме того, по ее словам, родителей также беспокоит отсутствие информации о влиянии рамок металлоискателей на здоровье человека. Лантратова согласилась с необходимостью проведения соответствующего исследования, чтобы как минимум успокоить родительское сообщество.

Ранее в РФ предложили внедрить в школьную программу внеклассные занятия по управлению и созданию беспилотников. Автор инициативы указал, что подобное практиковалось в 1920–1930-х годах, когда будущие авиаконструкторы и летчики, начинали постигать ремесло еще в школьных авиакружках и аэроклубах.

