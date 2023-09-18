В Госдуме предложили новый механизм выбора директоров школ

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась в Минпросвещения РФ с предложением ввести в школах механизм, который позволял бы назначать директорами только тех кандидатов, которых поддержали 75% учителей. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат привела в пример школу в Екатеринбурге, где за минувшее лето уволились 20 педагогов, а также школу в Санкт-Петербурге, которую за короткое время покинули сразу 17 учителей. По ее словам, молодые учителя в качестве одной из основных причин ухода называют некомпетентность руководства.

"Исправить данную проблему поможет более широкое вовлечение педагогов в процесс назначения директора школы. Для этого предлагается установить процедуру утверждения кандидатуры <...> квалифицированным большинством педагогического состава", – написала Лантратова.

При этом перед утверждением, считает парламентарий, кандидату необходимо дать два месяца на то, чтобы тот успел продемонстрировать свои управленческие навыки. После этого педагогический состав сможет уже поддержать или отклонить кандидатуру.

Ранее стало известно, что в школе № 22 в Екатеринбурге за последнее время уволились по меньшей мере 12 учителей. В мэрии города утверждали, что четверо из них сделали это в связи с выходом на пенсию, а остальные – по личным обстоятельствам. Ситуацию взяло под контроль Минпросвещения РФ.

