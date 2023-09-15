Минпросвещения решило проблему с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Вопрос с нехваткой учителей в екатеринбургской школе № 22, из которой массово уволились более десятка педагогов, решен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Отмечается, что со следующей недели учебный процесс будет вестись в полном объеме.

Ранее сообщалось, что 12 учителей уволились из учебного заведения, расположенного в Екатеринбурге. В мэрии города отмечали, что у всех личные причины, известно лишь, что четверо вышли на пенсию.

Позднее в департаменте информационной политики Свердловской области уточнили, что сложившаяся ситуация находится под особым контролем регионального министра образования и молодежной политики Юрия Биктуганова.

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