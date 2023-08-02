Дети заступились за учителя физкультуры, связавшего мальчика перед отбоем в летнем лагере

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Воспитанники детского лагеря "Металлист", откуда ранее уволили учителя физкультуры, связавшего ребенка перед сном, хорошо относились к нему и были расстроены уходом педагога. Об этом "Газете.ру" сообщила девочка из отряда.

По словам собеседницы издания, к преподавателю физкультуры хорошо относились все дети. Мужчина, по ее словам, всегда поддерживал идеи детей, оценивал их и вносил коррективы.

"Могу с полной уверенностью в своих словах сказать, что физрук мальчика не бил, это была игра. Игрались так все, непонятно, почему сейчас мальчик так это воспринял и испугался. Причину такого действия (со стороны физрука. – Прим. ред.) назвать очень легко: довел до белого каления", – сказала школьница.

По словам отдыхающей в лагере, ребенок часто нарушал дисциплину и имел конфликты не только с детьми, но и другими педагогами, в том числе толкал и задирал вожатых. Помимо этого, собеседница издания рассказала, что иногда мальчика ожидали по несколько минут на общих собраниях, поскольку тот отказывался выходить из комнаты.

"Этого мальчика постоянно вызывали на беседы к главному вожатому, после которых он выходил с осознанным выражением лица, а потом снова творил хаос", – поделилась девочка.

Сейчас Следственное управление Следственного комитета РФ по Камчатскому краю и региональная прокуратура выясняют обстоятельства издевательств над ребенком. Произошедшее было зафиксировано на видео. С жалобой об издевательствах над ребенком обратилась его мать.

