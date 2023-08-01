Родственница погибшего в Карелии заявила, что он знал своих убийц

Фото: телеграм-канал "Следком"

Один из погибших в карельском поселке Деревянное знал предполагаемых убийц. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на родственницу убитого.

Она уточнила, что мужчину зовут Артем, он был мужем ее сестры. Погибший давно не общался с напавшими на него, женщина не знает, из-за чего у них мог произойти конфликт.

По ее словам, злоумышленники взломали дом и залезли в него. Артем защищал двух несовершеннолетних детей, они же позвонили дедушке, который прибежал в дом.

"Убили в итоге и дедушку, и отца. Потом они напали на соседний дом и еще четверых убили", – сказала родственница.

Соседка погибших поделилась, что около 03:30 услышала звук машины и голоса. Она узнала, что спасатели тушили дом, а полицейские осматривали территорию.

По ее информации, один из убитых был инвалидом, он передвигался на коляске. Также погибли пришедшие к хозяевам гости – мужчина и женщина.

"Их зарезали и, говорят, устроили поджог", – заявила она.

Пенсионерка добавила, что погибшие любили выпить, но были безобидными людьми.

Утром 1 августа сообщалось, что в результате возгорания в доме были обнаружены тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти. В одноэтажной постройке полицейские нашли тела еще четырех человек с ножевыми ранениями.

Затем правоохранители задержали двух подозреваемых 37 и 38 лет. По предварительной версии следствия, инцидент произошел из-за конфликта на бытовой почве.

Ранее Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю задержал 49-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании двух девочек на территории детского лагеря в Анапе. Подозреваемый прибыл в город из Воронежской области.

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