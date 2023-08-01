Полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве шести человек в Карелии

Фото: телеграм-канал "Следком"

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в убийстве шести человек в Карелии. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мужчин подозревают в причастности к преступлению в селе Деревянном в Карелии. Утром 1 августа в полицию сообщили, что в результате возгорания в доме были обнаружена тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти. В одноэтажной постройке полицейские нашли тела еще четырех человек с ножевыми ранениями.

"Вероятно, злоумышленники пытались скрыть следы преступления путем поджога", – приводят слова Волк на сайте "МВД Медиа".

Подозреваемыми в совершении преступления оказались мужчины 37 и 38 лет. В момент задержания они находились в нетрезвом виде. По предварительной версии, инцидент произошел из-за конфликта на бытовой почве.

До этого в Самарской области задержали 15-летнего подростка, который подозревается в подготовке поджога школы. В отношении него СК возбудил дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 Уголовного кодекса (УК) РФ. Наказание по статьям предусматривает до 10 лет лишения свободы.

