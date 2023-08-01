Двух мужчин зарезали в ходе конфликта в Чехове

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Уголовное дело по факту убийства двух мужчин возбудили в подмосковном Чехове, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, 31 июля в одном из кафе Чехова произошел конфликт. Выяснения продолжились на участке автомобильной дороги на Земской улице. Там двоим мужчинам нанесли смертельные колото-резаные ранения.

Следователи и криминалисты совместно с коллегами из ГУК СК России осмотрели место происшествия и два автомобиля. Они изъяли смывы, следы и ряд предметов. Назначены две судебно-медицинской экспертизы и две дактилоскопические судебные экспертизы.

Ранее 60-летнего гражданина Узбекистана арестовали за растление 9-летней девочки в подвале дома в Раменском. По данным следствия, мужчина был задержан при проведении оперативно-разыскных действий. 25 июля ему предъявили обвинение в преступлении против половой неприкосновенности 9-летней девочки.

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