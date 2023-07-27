Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Пожилого мужчину арестовали за растление 9-летней девочки в подвале дома в Раменском. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Московской области в телеграм-канале.

"По ходатайству следователя следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области судом арестован 60-летний гражданин Узбекистана", – отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что мужчину обвинили в соответствии с пунктом "б" части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").

По данным следствия, мужчина был задержан при проведении оперативно-разыскных действий. 25 июля ему предъявили обвинение в преступлении против половой неприкосновенности 9-летней девочки.

В ведомстве добавили, что при поступлении информации о действиях злоумышленника эксперты организовали совместно с сотрудниками раменской полиции рейды в местах, где проживали мигранты.

"В ходе проведенных мероприятий установлены 9 мигрантов,находившихся на территории Российской Федерации нелегально и в последующем подлежащих депортации", – заявили в СК по Московской области.

Следствие провело комплекс мер, направленных на установление обстоятельств инцидента и обратилось в суд с ходатайством о заключении 60-летнего мужчины под стражу.

Ранее столичный главк Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины и 20-летней девушки, совративших 13-летнюю девочку в подвале дома на севере Москвы.

Отмечается, что уголовное дело заведено по части 2 статьи 33 и части 2 статьи 135 Уголовного кодекса РФ ("Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста").