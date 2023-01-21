В Петербурге задержали учителя информатики за совращение школьницы – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Санкт-Петербурге 31-летний учитель информатики совратил 13-летнюю школьницу. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации собеседника издания, мужчину, который работал в одном из образовательных учреждений Петергофа, задержали 19 января, сейчас он находится в изоляторе.

"Правоохранители выяснили, что в декабре 2022 года учитель пригласил к себе в квартиру 13-летнюю девочку и совершил в отношении нее развратные действия", – говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело. Уточняется, что задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что житель Саратовской области вступил в половую связь с 13-летней школьницей, которая в последствии родила от мужчины ребенка. В ходе следственных действий обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

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