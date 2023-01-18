Пожилого учителя русского языка обвинили в совращении школьницы в Москве – СМИ

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В Москве 68-летнего учителя обвиняют в совращении школьницы. Об этом сообщает "Радио 1".

Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Огласку произошедшему дали недавно.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье 135 УК РФ ("Развратные действия"). Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что житель Саратовской области вступил в половую связь с 13-летней школьницей. В дальнейшем ученица родила от мужчины ребенка. В ходе следственных действий обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего молодого человека, обвиняемого в попытке изнасилования двух несовершеннолетних девочек. Они оказали активное сопротивление, что помешало юноше довести начатое до конца. Сообщалось, что по факту произошедшего продолжается расследование.



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