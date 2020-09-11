В Москве полиция задержала обвиняемого в попытке изнасилования двух девочек

14:26
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сотрудники правоохранительных органов задержали юношу, обвиняемого в попытке изнасилования двух несовершеннолетних девочек на востоке Москвы. Следствие ходатайствует о его аресте, сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова.
"18-летний молодой человек обвиняется в двух преступлениях по статье "Покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". По данному уголовному делу продолжается расследование", – отметила Иванова.
По данным следствия, злоумышленник напал на малолетнюю девочку в подъезде жилого дома и попытался изнасиловать. Позже в соседнем районе он попытался совершить аналогичные действия в отношении другой девочки. В обоих случаях дети оказали активное сопротивление, что помешало юноше довести начатое до конца.
Ранее полицейские при помощи служебной собаки задержали злоумышленника, который пытался надругаться над 15-летней девочкой в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.
Пес привел полицейских к заброшенному дому на Александровской улице в городе Ломоносове и точно указал подъезд, где мог находиться разыскиваемый человек. Злоумышленника обнаружили в момент, когда он собирался изнасиловать девочку.
"Московский патруль": Бутовский маньяк
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