Суд арестовал обвиняемого в серии нападений на женщин в Чоботовском лесу в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Обвиняемого в серии нападений на женщин в Чоботовском лесу заключили под стражу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета России по столице Юлию Иванову.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила она.

Уточняется, что мужчина напал на девушку на территории Чоботовского леса в Москве и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Позже совершил аналогичные действия в отношении другой женщины.

Причастность обвиняемого к преступлениям подтверждается материалами уголовного дела, а также допросами потерпевших.

Ранее сообщалось, что следователи задержали мужчину 1982 года рождения по подозрению в изнасиловании двух женщин в Чоботовском лесу в Москве.