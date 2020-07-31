Полиция задержала подозреваемого в сексуальном насилии над девушкой в столице

15:35
Фото: /Александр Авилов
Столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над девушкой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета России Елену Марковскую.
По ее словам, инцидент произошел на платформе МЦК "Деловой центр".
"В вечернее время подозреваемый, находясь на платформе, подошел к девушке и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера с применением насилия. Оказать активное сопротивление потерпевшая не смогла. Злоумышленника задержали сотрудники управления на транспорте МВД России по ЦФО", – рассказала Марковская.
Выяснилось, что задержанный в социальных сетях переписывался с женщинами и и несовершеннолетними девочками, отправлял им порнографические материалы. Следствие полагает, что мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям.
Ранее стало известно, что на территории района Южное Бутово мужчина, преимущественно выбирая вечернее время, нападал на женщин и насиловал их. Следствие ходатайствует об аресте мужчины.
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