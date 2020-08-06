Задержан подозреваемый в изнасиловании двух женщин в лесу в Москве

14:25
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Следователи задержали мужчину по подозрению в изнасиловании двух женщин в Чоботовском лесу в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК России Юлию Иванову.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера")", – говорится в сообщении.
По данным СК, утром в среду на территории леса мужчина напал на девушку и совершил в отношении нее развратные действия, спустя время аналогичное преступление он совершил против другой женщины.
По подозрению в преступлении задержан мужчина 1982 года рождения. В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия с целью установления обстоятельств произошедшего. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.
Ранее Следственный комитет РФ задержал подозреваемого в попытке совершения изнасилования женщины возле жилых домов на Ленинградском шоссе. Отмечается, что мужчина 1999 года рождения применил силу в отношении женщины и попытался изнасиловать ее.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 131 ("Покушение на изнасилование"), а также по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").
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