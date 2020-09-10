Москвичка заявила в полицию о попытке совращения под предлогом трудоустройства

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Жительница Москвы заявила в полицию о попытке совращения под предлогом трудоустройства. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило сообщение от 17-летней жительницы юга Москвы о том, что в квартире на Цветном бульваре мужчина под предлогом трудоустройства попытался совершить с ней развратные действия", – сказал собеседник агентства.

Девушка рассказала, что объявление о трудоустройстве дегустатором шоколада нашла на одном из сайтов по поиску работы. После этого она связалась с женщиной, которая была указана в контактах объявления как работодатель, и договорилась с ней о встрече.

В то же время друг потерпевшей узнал от знакомой, что эта женщина предлагает молодым девушкам работу массажистом. После этого он принял решение поехать на собеседование, которое было назначено на Цветном бульваре, вместе со своей подругой.

"С девушкой встретился мужчина 20–25 лет на вид и повел ее во двор жилого дома, а затем завел в подъезд. Оказавшись в квартире "работодатель" сказал девушке полностью раздеться и ушел в ванную мыть руки. Сперва потерпевшая сняла кофту, но затем, испугавшись, оделась и позвонила знакомому с просьбой о помощи", – добавил собеседник агентства.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что следователи задержали мужчину 1982 года рождения по подозрению в изнасиловании двух женщин в Чоботовском лесу в Москве.

