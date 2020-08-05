Дело репетитора, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми, передадут в суд

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Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу частного детского репетитора 1959 года рождения. Материалы дела будут переданы в Гагаринский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Репетитор обвиняется по пяти эпизодам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении не достигших четырнадцатилетнего возраста детей.

По версии следствия, с 2008 по 2019 год в квартире дома на улице Наметкина педагог неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пяти детей.

Мужчина, желая оформить опекунство, получал разрешение на гостевой режим, после чего мог забирать потерпевших из детских домов к себе жить.

Репетитора задержали после заявления женщины о том, что в 2008 году обвиняемый занимался репетиторством с ее сыном и совершил во время занятий насильственные действия сексуального характера.

Ранее в Москве задержали злоумышленника, который напал на женщину и девочку. Им оказался мужчина 1991 года рождения. В настоящий момент причастность к нападениям фигуранта подтверждена допросами потерпевших.