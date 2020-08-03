В столице задержали злоумышленника, напавшего на женщину и девочку

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали злоумышленника, который напал на женщину и девочку. Об этом ТАСС заявила представитель Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.

"По версии следствия, 29 июля на территории Северного административного округа Москвы мужчина напал на женщину и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а на следующий день совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней", – говорится в заявлении Ивановой.

В результате следственных действий удалось задержать подозреваемого, им оказался мужчина 1991 года рождения. В настоящий момент причастность к нападениям фигуранта подтверждена допросами потерпевших.

Кроме того, продолжается расследование в связи с нападениями в Москве, ищут людей, которые могли пострадать от действий мужчины. Правоохранители попросили обращаться потерпевших по телефонам: ‪8 (499) 906-67-18‬ и 8 (495)690-25-28‬.

Ранее суд арестовал подозреваемого в серии нападений на женщин в Южном Бутове. В Следственном комитете добавили, что причастность фигуранта к преступлениям подтверждается материалами уголовного дела.