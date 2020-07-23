Суд арестовал подозреваемого в серии нападений на женщин в Южном Бутове

Фото: СК РФ

Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин. Он действовал на территории столичного района Южное Бутово, говорится на официальном сайте СК РФ по городу.

"Находясь в изоляторе временного содержания, мужчина симулировал психическое расстройство и был доставлен в одну из столичных больниц", – сообщили в СК РФ. При этом медики не подтвердили ухудшение состояния здоровья подозреваемого. В результате мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном комитете добавили, что причастность фигуранта к преступлениям подтверждается материалами уголовного дела. Кроме того, факты удалось подтвердить в ходе допросов свидетелей и потерпевших.

Ранее появилась информация, что в столице задержали предполагаемого серийного насильника. Им оказался мужчина 1991 года рождения. Согласно данным СК, злоумышленник орудовал в Южном Бутове с 3 июля этого года. В правоохранительные органы обратились семь пострадавших.