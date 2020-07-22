Жертвы "бутовского маньяка" рассказали о нападениях

В столице задержали предполагаемого серийного насильника. По данным СК, он орудовал на территории Южного Бутова. Мужчина подстерегал женщин в вечернее время, нападал и совершал насильственные действия сексуального характера. Сообщается как минимум о семи пострадавших, обратившихся за помощью к правоохранителям. Рассказываем, что известно о случившемся.



Фото: Следственный комитет

Нападал из-за спины

Правоохранители задержали подозреваемого в серии нападений на женщин в районе Южного Бутова. Им оказался мужчина 1991 года рождения. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета. По данным ведомства, предполагаемый маньяк орудовал в районе с 3 июля 2020 года.

В соцсетях распространился рассказ одной из потерпевших, которая описала в подробностях все, что с ней произошло. По ее словам, мужчина, скрывая лицо под маской и кепкой, подбежал сзади, попытался закрыть ей рот рукой и повалил на землю.

В общей сложности в правоохранительные органы обратились семь пострадавших, они описали идентичные приметы предполагаемого маньяка. Трое из жертв уже опознали задержанного. В связи с произошедшим были возбуждены уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера.





Юлия Иванова старший помощник руководителя столичного главка СК России В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи продолжают искать других жертв "бутовского маньяка" – такое прозвище нападавшему дали в соцсетях. Поэтому всех располагающих информацией граждан и остальных пострадавших просят звонить по телефону 8 (495) 719-78-02 или 02.



Фото: Следственный комитет

"Мы с этим уродом тоже схлестнулись"

С начала июля в интернете стала появляться информация, что на улицах Южнобутовской и Бунинской Аллее в темное время суток злоумышленник нападает на женщин. В частности, история одной из потерпевших была опубликована в соцсети "ВКонтакте" сообществом "Наше Бутово".

"Сегодня ночью, примерно в 1:15-1:20, я возвращалась домой своим обычным маршрутом через двор дома 121 на Южнобутовской... Я услышала, что за мной кто-то очень быстро, как мне показалось, идет", – рассказала она.





пострадавшая В этот момент я обернулась и увидела, что в двух метрах от меня бежит невысокий мужчина худощавого телосложения восточной внешности в марлевой маске и кепке. Я, надеясь на лучшее, рассчитывала, что он просто пробежит мимо, но на всякий случай прижала к себе телефон и сумку. Уже в следующую секунду я увидела, что ко мне тянется рука, пытаясь закрыть мне рот.

По словам потерпевшей, она "начала кричать и визжать", кусаться и ударила обидчика в шею, после чего он повалил ее на асфальт. "От моих оров и уверенного сопротивления нападавший просто убежал в ту же сторону, откуда и прибежал, перед этим безуспешно пытаясь забрать с собой мою сумку", – добавила она.

Эту публикацию прокомментировала другая жертва "бутовского маньяка". "Мы с этим уродом вчера тоже схлестнулись... Предлагаю писать коллективку", – отозвалась она.

Еще одна женщина обратилась в полицию спустя сутки после нападения, пишут СМИ. Она также возвращалась домой вечером. Злоумышленник напал на нее, прижал к себе и начал трогать за грудь, после чего повалил на асфальт и попытался изнасиловать.

Соболева Илона